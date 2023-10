Friedensnobelpreis-Kommentar: Unterstützung für alle Frauen

Wolodymyr Selenskyj (Präsident der Ukraine), Alexej Nawalny (Oppositionspolitiker in Russland) oder auch Ilham Tohti (Regierungskritiker in China) - es gab viele Favoriten auf den Friedensnobelpreis in diesem Jahr. Mit Narges Mohammadi hat das Komitee den Blick wieder stärker auf den Iran gerichtet - eine kluge Entscheidung. Ein Jahr nach der Protestbewegung, ausgelöst durch den Tod der 22-jährigen Mahsa Amini, war das öffentliche Interesse an den Gräueltaten des Mullah-Regimes zuletzt zurückgegangen, dabei sind die Probleme noch größer geworden. Die Machthaber haben mittlerweile ein Gesetz verabschiedet, das Frauen ohne Kopftuch zehn Jahre Haft androht. Erst vor wenigen Tagen soll eine 16-Jährige von der Polizei ins Koma geprügelt worden sein, weil sie ihr Haar nicht bedeckt haben soll.