Fukushima-Kühlwasser: IAEA liefert Prüfungsbericht

Tokio/Fukushima (dpa) - . Vor der umstrittenen Entsorgung gefilterten Kühlwassers aus der japanischen Atomruine Fukushima im Meer will die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) die Ergebnisse ihrer Sicherheitsüberprüfung vorlegen. Zu diesem Zweck wird IAEA-Chef Rafael Grossi morgen in Tokio erwartet, wo er Japans Ministerpräsidenten Fumio Kishida den Prüfungsbericht überreichen will.