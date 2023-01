Geheimunterlagen in Bidens Garage entdeckt

Offen ist noch, wann die zweite Tranche an Dokumenten gefunden wurde. Bidens Sonderberater erklärte lediglich, dass die Suche am Mittwoch abgeschlossen worden sei. In Bidens Haus in Rehoboth Beach in Delaware sei nichts gefunden worden. Die Enthüllungen begannen am Montag. An diesem Tag war öffentlich geworden, dass Biden geheime Unterlagen aus seiner Zeit als US-Vize in seinen privaten Büroräumen im Penn Biden Center in der Hauptstadt Washington aufbewahrt hatte. Diese waren beim Ausräumen des Büros im vergangenen November kurz vor den wichtigen Zwischenwahlen gefunden und dem Nationalarchiv übergeben worden.