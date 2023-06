Geschäft mit dem Krieg: Privatarmeen weltweit im Einsatz

Sipri zufolge halten sich die meisten Firmen an Gesetze, „agieren im Rahmen ihres Mandats und tragen im Allgemeinen zur Stabilisierung und Sicherheit bei“. Sie arbeiteten mit den Vereinten Nationen und Nichtregierungsorganisationen zusammen. So sollen westliche Firmen zum Beispiel in Afrika in Initiativen zur Terrorismusbekämpfung aktiv sein, sich jedoch nicht in direkten Kampfhandlungen beteiligen.