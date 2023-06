Griechenland bleibt in konservativer Hand

Athen (dpa) - . Nur ein Tag nach der Parlamentswahl in Griechenland hat der alte und neue Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis wieder eine Regierung gebildet. Mitsotakis, der die Wahl klar für sich entschieden hatte, wurde am Montagmittag vereidigt; noch am selben Tag wollte er sein neues Kabinett präsentieren.