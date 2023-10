Großdemonstration in Warschau: Polens Opposition macht mobil

„Diese Kraft kann durch nichts mehr aufgehalten werden“, schwärmt Oppositionsführer Donald Tusk beflügelt vom Erfolg. Ob es tatsächlich so kommt, wird sich am 15. Oktober entscheiden. Dann wählt Polen ein neues Parlament. Und bislang führen die Nationalkonservativen von Jaroslaw Kaczynski in allen Umfragen.