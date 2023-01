Großprotest gegen Rentenreform in Frankreich

„Man sagt, es gibt die Gefahr eines Stillstands, aber es liegt nicht an uns, es liegt an ihnen“, sagt die 68-jährige Françoise Lemaulf. Ihre 74-jährige Freundin Marie-Suzie Pencher pflichtet ihr bei: „Die Arbeitskräfte sind bereit, zu kämpfen, und wir werden nicht klein beigeben.“ Es gäbe sowohl die Arbeitgeber als auch die Regierung: „Es ist an ihnen, einen Schritt zurück zu gehen, es ist an ihnen zuzuhören.“