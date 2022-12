Grüner Strom macht Pause

Zwar ist es den Netzbetreibern gelungen, die Gasspeicher bis Mitte November fast komplett zu füllen. Jedoch haben sich diese zuletzt in einem besorgniserregenden Tempo geleert. Am Montag waren sie laut Bundesnetzagentur zu 87,96 Prozent gefüllt. Das ist in gut vier Wochen ein Rückgang um mehr als zehn Prozentpunkte (19. November: 99,98 Prozent). Am 6. Dezember, also vor Beginn der Kältewelle, waren die Speicher noch zu 96,40 Prozent gefüllt. Dass die Gasreserven so stark abgenommen haben, dürfte nicht nur an den Minusgraden in Deutschland gelegen haben, sondern eben auch an den Stromexporten nach Frankreich. Ursprünglich hieß es, Frankreich liefere den Brennstoff für diese Nachbarschaftshilfe. In der jüngsten Übersicht der Bundesnetzagentur zu den Gasimporten sind allerdings keine nennenswerten Gasimporte aus Frankreich erkennbar.