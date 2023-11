Hamas offenbart Terror-Ziele

Auch Außenministerin Annalena Baerbock nannte Kernelemente für einen künftigen Frieden. „Wir brauchen kluge Lösungen wie und von wem Gaza in Zukunft verwaltet werden kann. Und wir brauchen praktische Schritte hin zur Zwei-Staaten-Lösung, auch wenn sie in der Ferne liegen mag“, sagte die Grünen-Politikerin in Tokio. Zugleich mahnte sie, „dass es keine Lösung über die Köpfe der Palästinenserinnen und Palästinenser hinweg geben darf“.