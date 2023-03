„Hand aufs Herz“: Johnson kämpft um politische Zukunft

Für den amtierenden Premier würde ein politisches Aus des Vorgängers einen Schub bedeuten. Mit soliden Maßnahmen hat er die einst skandalumwitterte britische Politik in ruhigeres Fahrwasser gelenkt. „Jeder Tag, an dem Sunak einen guten Job als Premierminister macht, schwinden die Aussichten auf Johnsons Comeback“, zitiert das Online-Portal „Politico“ einen sunaktreuen Tory. Da kommen Störmanöver des Ex zur Unzeit. Ablenken lassen will Sunak sich aber nicht. Der Premier werde der Anhörung nicht folgen, sagte sein Sprecher. Er habe einen prall gefüllten Terminkalender.