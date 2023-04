Hat die Demokratie im Sudan noch eine Chance?

Frau Staatsministerin, die Bundeswehr hat mehr als 700 Menschen aus dem Sudan ausgeflogen, darunter 200 deutsche Staatsbürger. Haben Sie einen Überblick, wie viele Deutsche im Land geblieben sind?

Die Kolleg:Innen im Auswärtigen Amt haben in den vergangenen Tagen rund um die Uhr gearbeitet, um mit den wenigen in Sudan verbliebenen Deutschen Kontakt zu halten. Es ist uns mit den Evakuierungsflügen gelungen, den allergrößten Teil der Deutschen in Sicherheit zu bringen. Das erleichtert mich sehr. Es gibt noch eine zweistellige Zahl von Deutschen im Land. Zu ihnen gehört der deutsche UN-Sonderbeauftragte Volker Perthes, der sich in der Hafenstadt Port Sudan aufhält. Dafür gebührt ihm großer Respekt.