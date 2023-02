Heil und Schulze prüfen Arbeitsbedingungen in Westafrika

Ghana ist auch weltweit einer der größten Importeure von Secondhand-Kleidung nicht zuletzt aus Europa, wodurch die heimische Produktion teils stark zurückgedrängt wurde. Derzeit arbeitet auch die EU an einem Lieferkettengesetz, in dem auch berücksichtigt werden soll, was mit den fertigen Produkten geschieht, also in der gesamten sogenannten Wertschöpfungskette.