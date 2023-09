In der förmlichen Einladung an die Staats- und Regierungschefs der Gruppe der großen Wirtschaftsmächte (G20), die am Wochenende in Neu Delhi zusammenkommen, wird die Gastgeberin, Präsidentin Draupadi Murmu, nicht als Präsidentin von Indien, sondern als „Präsidentin von Bharat“ bezeichnet, wie Medien berichten. „Bharat“ ist ein altes Sanskrit-Wort für Indien, das beispielsweise in der Verfassung als Synonym verwendet und auch in der Bevölkerung häufig benutzt wird.