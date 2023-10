Historische Reise - EU-Außenminister besuchen gemeinsam Kiew

Am Rande des Ministertreffens hat Baerbock der Opfer des Massenmordes an der jüdischen Bevölkerung 1941 gedacht. Sie besuchte die Gedenkstätte Babyn Jar. In der Schlucht am früheren Stadtrand von Kiew erschossen die Nationalsozialisten am 29./30. September 1941 mehr als 33 000 jüdische Männer, Frauen und Kinder.