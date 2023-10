„Hölle von Gaza“: Israel ruft zur Flucht gen Süden auf

Außenministerin Annalena Baerbock traf in Israel ein, um ihre Solidarität mit dem Land zu zeigen. „In diesen schrecklichen Tagen stehen wir an Ihrer Seite und fühlen mit Ihnen. In diesen Tagen sind wir alle Israelis“, sagte die Grünen-Politikerin bei einem Treffen mit ihrem israelischen Kollegen Eli Cohen in Netivot in der Nähe der Grenze zum Gaza-Streifen. „Ich möchte unsere tiefste Solidarität seitens der deutschen Regierung, aber auch der deutschen Bevölkerung zum Ausdruck bringen.“