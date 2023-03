Hunderttausende folgen Protestaufruf von Mexikos Präsident

Mexiko-Stadt (dpa) - . Hunderttausende Menschen sind in Mexiko dem Aufruf von Präsident Andrés Manuel López Obrador zu einer Kundgebung gefolgt. Nach einer Schätzung des Sicherheitssekretariats von Mexiko-Stadt kamen 500.000 Menschen auf dem zentralen Zócalo-Platz in der Hauptstadt am Samstag (Ortszeit) zusammen.