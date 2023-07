„Ich habe früh gesehen, wie ungerecht die Welt sein kann“

Wie hat die Tätigkeit als Gynäkologin Ihren Blick auf die Länder und Ihre Arbeit verändert?

Ich bin Ende 2017, Anfang 2018 in Nordnigeria gewesen und das war sicherlich mein intensivster Einsatz. Ich habe dort in einer geburtshilflichen Klinik gearbeitet und miterlebt, dass dort für die Frauen die Schwangerschaft und Geburt ein großes Risiko waren. Viele sind erst relativ spät in die Klinik gekommen, weil die Risiken für den Weg so groß waren: Die Wege waren weit, man ging dort nachts nicht raus aufgrund der Gefahren und der Transport in die Klinik kostete die Patientinnen Geld. Es gab viele, viele Gründe, warum die Patientinnen erst spät, wenn es zu Hause nicht mehr weiterging, in die Klinik kamen. Und man ist da meist sehr schnell an seine Grenzen gestoßen. Zumal es kaum Vorsorge- oder Voruntersuchungen gab. Das war sehr heftig. Ich hatte damals bereits neun Jahre in der Geburtshilfe gearbeitet und ich habe in Nordnigeria auf einmal Komplikationen, von denen ich bislang nur aus Büchern wusste, tagtäglich gesehen. Es war erschreckend, weil man sieht, dass an manchen Orten der Welt bei einer Schwangerschaft nicht selbstverständlich ist, dass Mutter und Kind da lebend herauskommen. Später war ich zudem noch einmal an der Elfenbeinküste und im Irak.