Irlands Premier Micheal Martin tritt zurück

Dublin (dpa) - . In einem geplanten Wechsel an der Regierungsspitze in Irland ist der bisherige Premier Micheal Martin zurückgetreten. Der Regierungschef der bürgerlichen Partei Fianna Fail habe beim irischen Präsidenten Michael D. Higgins formell seinen Rücktritt eingereicht, berichtete der irische Sender RTE.