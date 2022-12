IS bekennt sich zu Anschlag auf Hotel in Kabul

Der IS hat seine Angriffe auf Zivilisten, darunter ausländische Staatsbürger in Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban verstärkt. So wurden erst Anfang dieses Monats Schüsse auf die pakistanische Botschaft in Kabul abgegeben, die einen Wachmann verletzten. Im September waren sechs Menschen bei einem Anschlag auf die russische Botschaft getötet worden. Zu beiden Taten bekannte sich der IS.