Israel fordert Schritte gegen Irans Atomprogramm

Baerbock hatte zum Auftakt eines gemeinsamen Presseauftritts die Freundschaft zwischen Deutschland und Israel betont. Deutschland stehe zu seiner Verantwortung für die Sicherheit Israels. „Darauf kann Israel sich immer verlassen“, sagte sie und nannte das außenpolitischen Handeln auch mit Blick auf Iran. „Irans Regime unterdrückt nicht nur in brutalster Weise seine eigenen Bürgerinnen und Bürger“, sondern es gefährde auch die Stabilität der Region. „Uns beide eint die Sorge über die nukleare Eskalation vonseiten Irans und über die letzten Meldungen über die sehr hohe Urananreicherung“, sagte Baerbock. „Für einen so hohen Anreicherungsgrad gibt es keinerlei plausible zivile Rechtfertigung. Iran darf nicht in den Besitz einer Atombombe kommen.“ Sie verwies auf diplomatische Bemühungen.