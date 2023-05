Israel greift nach Raketenbeschuss Ziele in Gaza an

Wie die Nachrichtenseite „ynet“ berichtete, bemühte sich Ägypten am Abend um Vermittlungen zwischen Israel und einflussreichen Kräften im Gazastreifen, um die Kämpfe zu beenden. Hamas-Chef Ismail Hanija kündigte in der Nacht an: „Wir nehmen Kontakt mit unseren Brüdern in Ägypten und Katar auf, um die Aggression gegen den Gazastreifen zu stoppen.“