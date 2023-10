Israel hat Grenzorte zu Gaza fast komplett evakuiert

Tel Aviv/Gaza (dpa) - . Vor einer möglichen Bodenoffensive im Gazastreifen hat Israel die Grenzorte am Rande des Palästinensergebiets fast vollständig evakuiert. Man habe fast alle Einwohner der Grenzorte in sicherere Gebiete gebracht, sagte der israelische Militärsprecher Daniel Hagari am Dienstag. „Es gibt einige wenige Menschen, die bleiben wollten, oder die in den Orten gebraucht werden“ sagte er.