Israel-Kritik: Guterres „schockiert über Fehlinterpretation“

New York/Tel Aviv (dpa) - . UN-Generalsekretär António Guterres hat sich gegen die scharfe Kritik an seinen Äußerungen zum Gaza-Krieg verteidigt. „Ich bin schockiert über die Fehlinterpretation einiger meiner Erklärungen gestern im Sicherheitsrat - als würde ich Terrorakte der Hamas rechtfertigen“, sagte er in New York. Dies sei falsch.