Israel mobilisiert 300.000 Reservisten - Mehr als 1000 Tote

Bewaffnete aus dem Küstenstreifen am Mittelmeer verübten seit Samstag zahlreiche Massaker an Zivilisten. Bei einem Musikfestival in der Negev-Wüste wurden nach Angaben von Rettungskräften allein 260 überwiegend junge Teilnehmer erschossen. In sozialen Medien waren grauenvolle, nur schwer zu ertragende Bilder zu sehen. Rund 100 Israelis sollen in den Gazastreifen verschleppt worden sein. Israel nimmt das Schicksal verschleppter Bürger extrem ernst. 2006 entführte die Hamas einen israelischen Soldaten, Gilad Schalit, hielt ihn fünf Jahre in Gaza gefangen, bis er 2011 gegen mehr als 1000 in Israel inhaftierte Palästinenser ausgetauscht wurde.