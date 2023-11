Israel: Terroristen in Klinik-Nähe in Gaza angegriffen

Eine US-Krankenschwester der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) beschrieb die schlimme medizinische Versorgungslage im Gazastreifen angesichts der Angriffe Israels. Ihr Team habe „Kinder mit massiven Verbrennungen im Gesicht, am Hals und an allen Gliedmaßen gesehen“, sagte Emily Callahan dem Sender CNN nach ihrer Rückkehr in die USA. Weil die Krankenhäuser so überlastet seien, würden die Kinder sofort wieder entlassen und in Flüchtlingslager ohne Zugang zu fließendem Wasser geschickt.