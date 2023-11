Israel verstärkt Angriffe: „Stehen vor Toren von Gaza-Stadt“

Israelische Luftangriffe im Flüchtlingslager Dschabalia mit zahlreichen Toten haben in der arabischen Welt scharfe Kritik ausgelöst. Jordanien beschloss, seinen Botschafter in Israel zurück zu berufen. Irans Außenminister Hussein Amirabdollahian drohte Israel und den USA: „Wenn der Krieg weitergeht, wird die Situation nicht so bleiben.“