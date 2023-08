Israel: Warnung vor schweren Schäden bei Justizumbau

Der frühere israelische Zentralbankchef Jaakov Frenkel warnte in einer Ansprache vor den Demonstranten in Tel Aviv vor schweren wirtschaftlichen Schäden der Justizreform. Mit der Billigung des ersten Gesetzes zur Schwächung der Justiz habe die Netanjahu-Regierung „den Rubikon überschritten“, sagte Frenkel nach Angaben der Nachrichtenseite ynet. Ausländische Investoren seien besorgt angesichts des dramatischen Wandels in Israel binnen eines halben Jahres. „Wir haben noch nie eine so große Wertvernichtung innerhalb so kurzer Zeit erlebt“, sagte Frenkel demnach. „Nicht durch Feinde von außen, sondern durch die Regierungspolitik.“ Die Regierung habe ihr Versprechen gebrochen, die Reform nur auf der Basis eines breiten Konsens durchzusetzen.