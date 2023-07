Israels Präsident Herzog will die USA beruhigen

Netanjahus Koalition ist die am weitesten rechtsstehende in der Geschichte Israels. Mehrere Minister vertreten rechtsextreme Ansichten und treiben den Siedlungsbau im besetzten Westjordanland aktiv voran. Seit Antritt der Regierung wurden dort laut der Menschenrechtsorganisation Peace Now so viele neue israelische Wohneinheiten genehmigt wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnung 2012. Biden ist als Gegner der israelischen Siedlungspolitik bekannt, welche die Regierung seines Vorgängers Donald Trump noch unterstützt hatte.