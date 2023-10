Israels UN-Botschafter mit gelbem Stern: Vergleich mit D-Day

Terroristen der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas und anderer Gruppen hatten am 7. Oktober in Israel überraschend angegriffen und entsetzliche Massaker unter Zivilisten angerichtet. Mehr als 1400 Menschen wurden dabei und bei Kämpfen in den folgenden Tagen getötet. Mehr als 230 weitere Israelis wurden in den Gazastreifen verschleppt, darunter auch mehrere, die neben der israelischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen.