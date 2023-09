Italien trauert um Ex-Präsidenten Giorgio Napolitano

Rom (dpa) - . Italien trauert um seinen ehemaligen Präsidenten Giorgio Napolitano. Der ehemals kommunistische Politiker starb am Freitagabend im Alter von 98 Jahren in einem Krankenhaus in Rom. Über alle politischen Grenzen hinweg bekundeten ihm die Parteien in seinem Heimatland Respekt. Napolitano war achteinhalb Jahre lang Italiens Staatsoberhaupt - so lange wie kein anderer. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bezeichnete ihn als „außergewöhnlichen Mann, ein europäisches Geschichtsbuch mit scharfem Blick für Realitäten“.