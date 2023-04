Italiens Regierung mit Schlappe bei Haushaltsabstimmung

Mit dem sogenannten Wirtschafts- uns Finanzdokument (Def) wollte Melonis Regierung unter anderem 3,4 Milliarden Euro umschichten. Dadurch sollten für knapp 14 Millionen Angestellte und Selbstständige in Italien die Lohnnebenkosten gesenkt werden. Zunächst war unklar, was die Ablehnung des Abgeordnetenhauses nun konkret zu bedeuten hat für das Vorhaben. In jüngerer Vergangenheit war kein solcher von der Mehrheit eingebrachter Finanzplan im Parlament gescheitert. Für den Abend wurde spontan ein Ministerrat einberufen.