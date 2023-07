Japan fährt ältesten Atomreaktor wieder hoch

Das Kernkraftwerk Takahama wurde 1974 zum ersten Mal in Betrieb genommen. (© kyodo/Kyodo/dpa)

Das Kernkraftwerk Takahama wurde 1974 zum ersten Mal in Betrieb genommen. (© kyodo/Kyodo/dpa)

Trotz Fukushima will Japan nicht auf Atomstrom verzichten. Jetzt geht ein jahrzehntealter Reaktor wieder in Betrieb - das Land will weniger abhängig sein.