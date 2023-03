Junta in Myanmar löst Partei von Aung San Suu Kyi auf

Das frühere Birma versinkt seit dem Umsturz in Chaos und Gewalt. Die Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi wurde wegen verschiedener angeblicher Vergehen zu mehr als 30 Jahren Haft verurteilt und sitzt im Gefängnis. Das Militär geht mit brutaler Härte gegen jeden Widerstand von Bürgern und Anti-Junta-Milizen vor. Junta-Chef Min Aung Hlaing hatte am Montag bei einer großen Militärparade erklärt, eine Wahl könne nur in einem stabilen Umfeld durchgeführt werden.