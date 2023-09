Juristische Niederlage für Trumps früheren Stabschef Meadows

Mark Meadows, damals Stabschef des Weißen Hauses, spricht in Washington mit Reportern.

Neben Donald Trump gibt es in Georgia 18 weitere Angeklagte. Einer von ihnen ist Mark Meadows. Der will seinen Fall an ein Bundesgericht verlegen - und scheitert.