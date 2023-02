Kasparow: Sieg der Ukraine Schlüssel für Wandel in Russland

Die Tochter des ermordeten Kremlgegners Boris Nemzow, Schanna Nemzowa, bescheinigte vielen Menschen in Russland, die Lage in der Ukraine nicht zu kennen und auch desinteressiert zu sein. „Sie kümmern sich nicht um den Krieg in der Ukraine“, sagte sie. „Wir im Exil müssen mit den Russen reden.“ Es müsse über russische Verbrechen informiert werden. Sie sagte, rationale Argumente allein würden dabei nicht funktionieren. „Das Einzige was funktioniert, sind emotionale Argumente“, sagte sie.