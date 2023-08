Kiews Nadelstiche: Drohnenattacken sorgen für Unruhe

Moskau/Kiew (dpa) - . Das wohl von einer ukrainischen Drohne in den 50-stöckigen Glasturm gerissene Loch lockt auch am Tag danach Schaulustige im Wolkenkratzerviertel Moskwa City an. Zwar spielt Bürgermeister Sergej Sobjanin den zweiten Drohnenangriff binnen einer Woche bewusst als unbedeutend herunter. Aber nicht erst seit Sonntag, als zwei Drohnen die bisher auffälligsten Schäden in Europas größter Stadt angerichtet haben, ist die Sorge bei vielen Hauptstädtern groß, ob sie sich noch sicher fühlen können. Erst am Montag vor einer Woche richteten abgestürzte Trümmer von Drohnen Schäden in Moskau an.