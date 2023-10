Kirchenkritik: Figur darf nicht zu Demo vor Vatikan

Die Polizei habe den Protest anlässlich der Eröffnung der Weltsynode auch in anderen Fällen massiv behindert. Die Polizei in Rom äußerte sich auf Anfrage nicht dazu. Die Weltsynode im Vatikan beginnt am Mittwoch. An der Konferenz vom 4. bis zum 29. Oktober nehmen 365 stimmberechtigte Mitglieder teil. Die große Mehrheit von ihnen sind Bischöfe, es sind aber auch andere Geistliche und Laien - Nicht-Kleriker - dabei.