Klinik in Gaza getroffen - Jordanien sagt Biden-Treffen ab

Terroristen im Auftrag der Hamas hatten am Samstag vor einer Woche ein Massaker an israelischen Zivilisten in Grenzorten und auf einem Musikfestival angerichtet. Es war das schlimmste Blutbad der israelischen Geschichte. Mehr als 1400 Menschen kamen dabei und bei weiterem Blutvergießen in den folgenden Tagen ums Leben. Militante Palästinenser verschleppten zudem mindestens 199 Menschen, darunter auch deutsche Staatsbürger. In Scholz' Gesprächen in Israel ging es auch darum, wie die Geiseln befreit werden können - ähnlich wie am Mittwoch bei der nächsten Station seiner Nahost-Reise in Ägypten.