Kommentar: Joe Biden steckt in der Zwickmühle

Er ist gegen eine generelle Waffenruhe im Gaza-Streifen, glaubt, dass diese der Hamas in die Karten spielen würde. Zwangsläufig ruft diese Positionierung Kritiker auf den Plan. Diese sind in den USA inzwischen offensichtlich in der Mehrzahl. Weicht Biden aber von seiner Meinung ab, wird es von anderen Seiten politischen Widerstand und Druck geben. Kurzum: Biden kann nur verlieren. Das kommt der Opposition, den Republikanern, mit Blick auf die kommende Präsidentschaftswahl in fast genau einem Jahr sehr gelegen. Für die Demokraten ist Biden als Kandidat inzwischen allerdings alternativlos, starten die ersten Vorwahlen bereits in weniger als drei Monaten. So schnell lässt sich keine ernsthafte Alternative aus dem Hut zaubern.