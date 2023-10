Kommentar zu Angriffen auf Juden: Zeitenwende

Im Kaukasus stürmt ein Mob, der Juden jagen und lynchen will, einen Flughafen. Tags darauf wird der Tod einer jungen deutsch-israelischen Frau bekannt, die von palästinensischen Terroristen ermordet, durch Gaza geschleift und offenbar enthauptet wurde. Zwei schreckliche Nachrichten, die abermals klar machen: Der 7. Oktober, der Tag des barbarischen Hamas-Angriffs auf Israel, war eine Zeitenwende für Juden weltweit. Erneut ist ihre Existenz gefährdet, erneut werden sie von fanatischen Antisemiten bedroht, die sie vernichten wollen. Sogar in der westlichen Welt, zu der Israel als einzige Demokratie im Nahen Osten gehört. Der Hass auf alles Jüdische ist auch bei Großdemos in London und Paris zu besichtigen, in amerikanischen Universitäten und auch auf deutschen Straßen. Häuser mit jüdischen Bewohnern werden wieder mit dem Davidstern markiert, 80 Jahre nach dem Holocaust - wo sind wir eigentlich hingekommen? Leicht gesagt ist es, dass gegen solche Angriffe wie auch gegen Volksverhetzung bei Demos hart vorgegangen werden muss, wenn in der Praxis kaum einer dieser Täter abgeschoben werden kann. Aber sie müssen so hart und so schnell bestraft werden wie irgend möglich. Verstörend ist auch die unverhohlene Unterstützung des Terrors, die Verklärung als „Widerstandskampf“, durch einflussreiche Linke. Allen voran durch die Klimaschutz-Ikone Greta Thunberg, die Hamas-Propaganda verbreitet und sich als Ratgeberin deutscher und internationaler Politik disqualifiziert hat. Zu befürchten ist nun, dass mit der Bodenoffensive in Gaza die verbalen und tätlichen Angriffe auf Juden zunehmen werden. Aber auch hier muss jedem klar sein: Der wirksamste Schutz jüdischen Lebens vor der Auslöschung ist derzeit die israelische Armee.