Kommentar zu Israel: Die Spirale

Unverrückbar ist: Der Aggressor in dem Konflikt steht fest. Israel hat alles Recht der Welt, sich gegen die Angreifer vom vergangenen Wochenende zu wehren. Mit dem barbarischen Gemetzel auf israelischem Boden haben die Kämpfer der islamistischen Hamas zugleich jedes Recht auf Rücksicht verwirkt. Aber man ahnt doch, wohin das alles führt. Zu einer sehr hohen Zahl an Toten in Gaza, nicht nur bei der Hamas, sondern auch unter israelischen Soldaten und unter palästinensischen Zivilisten, die keine Schuld am Massaker tragen. Und zu einer sich weiter drehenden Spirale der Gewalt im Nahen Osten. Mit einer Hisbollah, die vom Norden aus Israel angreifen könnte. Mit einem Iran, der zwar womöglich nicht direkt eingreift. Der aber allen, die auf ihn hören, verbal und militärisch Munition liefern könnte für einen sinnlosen Krieg, wo immer er ausgetragen wird. Denn es wäre naiv zu glauben, dass der Konflikt auf den Nahen Osten allein beschränkt bleiben wird, wenn es zur erwartbaren Eskalation kommt. Der Krieg könnte in aller Welt mit Angriffen auf Synagogen und andere jüdische Einrichtungen um sich greifen, das hat die Hamas von ihren Anhängern eingefordert. Also könnte es auch hierzulande schlimm werden. Auseinandersetzungen an Schulen, Übergriffe am Rande von Protesten und brennende Israelfahnen wie in Mainz sind schlimme Vorboten.