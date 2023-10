Kommentar zu Israel: Eine neue Stufe der Eskalation

Die westliche Welt schaut seit dem am 24. Februar 2022 auf die Ukraine und den vom Kreml-Herrscher Wladimir Putin befohlenen Angriffskrieg gegen die ukrainische Nation. Bei der Konzentration auf diesen Konfliktherd ist der Nahe Osten ein wenig aus dem Blickfeld geraten. Das hat sich mit der Terroroffensive der Hamas am Samstag auf brutale Weise geändert. Seit Monaten schon brodelt der Kleinkrieg zwischen fanatischen Palästinensern und den israelischen Sicherheitskräften, Tote gab es immer wieder auf beiden Seiten. Dennoch kommt die jüngste Offensive der Hamas-Terroristen überraschend, ja sie ist ohne Beispiel: Mehrere 1000 Raketen auf israelische Siedlungen und Städte, Überfall- und Entführungskommandos, die auf israelisches Territorium eindringen, das klingt in der Tat nach dem Beginn eines neuen Krieges. Wenn Israels Premier Benjamin Netanjahu sagt, dahinter stecke der Iran, so ist ihm schwer zu widersprechen. Ohne massive logistische und finanzielle Hilfe wären die palästinensischen Kampfzellen kaum in der Lage gewesen, eine derart massive Aktion zu starten. Und diese Hilfe kann eigentlich nur vom Mullah-Regime kommen, dem selbsterklärten Todfeind des jüdischen Staates. Andere Big Player in der Region kommen zudem kaum infrage. Saudi-Arabien etwa vollzieht gerade eine deutliche Annäherung an Israel. Vielleicht ist das sogar einer der Gründe, warum die Hamas und ihre Finanziers gerade jetzt zugeschlagen haben. Israel trifft der Angriff zu einem denkbar schlimmen Zeitpunkt. Wegen der von Netanjahu und seiner Rechtsaußen-Regierung losgetretenen Justizreform ist das Land politisch tief zerstritten und gespalten. Gerade in der Armee gab es massive Kritik an Netanjahus Versuch, die Gewaltenteilung und damit Israels Demokratie für seine eigenen Zwecke auszuhöhlen. Hat unter diesem Konflikt etwa die Wehrhaftigkeit der Nation gelitten? Jedenfalls gibt es sehr zu denken, dass die israelischen Geheimdienste von der Großattacke anscheinend überrascht wurden. Für den Westen - und für Deutschland allemal - heißt es jetzt, fest an der Seite Israels zu stehen.