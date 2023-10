Kommentar zu Nahost: Lüge und Wut

Wer aber partout die Juden ins Meer treiben will, wie unablässig skandiert wird, dem ist es offenkundig egal, ob dem jüdischen Staat tatsächliche oder erfundene Vergehen vorgeworfen werden. „Emotionale Manipulation“ nennt ein Experte die Zersetzungsarbeit der Hamas, die nicht bei falschen Fakten stehenbleibt. Hier helfen Sicherheitsbehörden, die resolut gegen Sympathisanten des Terrors vorgehen. Es helfen aber auch Politiker und Medien, die Propaganda von Nachrichten zu unterscheiden. Die lieber ein wenig warten, als vermeintliche Sensationen hinauszuposaunen - und so die Wahrheit am Leben halten.