Kommentar zu Russland: Die Putin-Dämmerung

Russlands Präsident Wladimir Putin bei einer Ansprache an die Nation am Tag des Vormarschs der Wagner-Miliz. (© Uncredited/Russian Presidential Press Service/AP/dpa)

Russlands Präsident Wladimir Putin bei einer Ansprache an die Nation am Tag des Vormarschs der Wagner-Miliz. (© Uncredited/Russian Presidential Press Service/AP/dpa)

Den Machtkampf gegen Prigoschin und seine Wagner-Miliz könnte der russische Präsident Putin gewinnen. Aber sein Image als starker Mann in Moskau ist so oder so endgültig dahin.