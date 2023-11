Kommentar zum Krieg in Gaza: Was folgt danach?

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sollte auf die Forderungen nach einer humanitären Feuerpause eingehen. Die Parolen der pro-palästinensischen Demonstranten in Europa kann er ignorieren, nicht aber das Grummeln in Washington. Dort besteht die Furcht, Israel könnte durch allzu rücksichtsloses Agieren eine politische Lösung des Konflikts, die irgendwann kommen muss, weiter erschweren. Auch hat Netanjahu anscheinend gar keinen Plan, was nach einem Sieg über die Hamas mit dem Gazastreifen geschehen soll. Einen Neuanfang dort wird es nur geben, wenn es gelingt, wichtige Akteure in der Region wie Ägypten, Jordanien und Saudi-Arabien ins Boot zu holen. Ohne Entgegenkommen Israels wird das nicht funktionieren.