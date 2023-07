Kommentar zum russischen Angriffskrieg: Kalkül

Ein Bagger verlädt in einem Getreidehafen im Süden der Ukraine Getreide in ein Frachtschiff (Archivbild). (© Andrew Kravchenko/AP/dpa)

Hungersnot als Kriegswaffe: So kämpfen Fieslinge. Eine Brücke im Visier: So trifft es Schwächlinge. Ein Kommentar von Christian Knatz zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine.