Kommentar zur Massenüberwachung in Großbritannien: Orwell grüßt

George Orwell beschrieb schon im 1949 erschienenen Roman „1984“ den Überwachungsstaat. Und künstliche Intelligenz nimmt dem Menschen, der überwachen will, heute viel Arbeit ab. Die einen halten stringente Überwachung für unverzichtbar, um die Kriminalität einzudämmen, andere sehen fundamentale Verstöße gegen das Bürgerrecht. In Großbritannien ist die wirtschaftliche Not so groß, vielleicht sollen die Überlegungen zur Überwachung von anderen Problemen ablenken. Aber auch hier bei uns muss man sich im Klaren darüber sein: Es gibt viele Kameras an Gebäuden, Straßen, öffentlichen Plätzen und privaten Anwesen, die schon jetzt technisch eine gezielte Überwachung möglich machen, inklusive der Datenspur, die wir im täglichen Leben ganz selbstbestimmt hinterlassen. Darüber müssen wir uns alle bei unserem Tun jederzeit bewusst sein.