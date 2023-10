Kommentar zur Solidarität mit Israel: Ohne ein „Ja, aber“

Solidarität mit Israel heißt nicht, alles gutzuheißen, was Israel jetzt unternimmt. Es ist jedoch nicht die Zeit für Belehrungen, Israel trage mit seiner Siedlungspolitik der vergangenen Jahrzehnte ein gehöriges Maß an Mitschuld an der Eskalation. Ermahnungen aus deutschem Mund, im Kampf gegen die Hamas nun bitte das Völkerrecht einzuhalten, sind in diesen Tagen fehl am Platz. Müssen wir der israelischen Regierung und Israels Armee wirklich unterstellen, ihnen sei das Völkerrecht egal? Am schlimmsten ist das „Ja, aber“ in vielen Äußerungen aus der emanzipatorisch-postkolonialen Ecke, das nicht selten in eine Gleichsetzung des Hamas-Terrors mit den Militäraktionen der israelischen Armee mündet. Bleibt so etwas unwidersprochen, gefährdet das letztlich jüdisches Leben in Deutschland. Die eindrucksvolle Demonstration am Sonntag in Berlin macht Mut, dass es so weit nicht kommt.