Kommentar zur Ukraine: Vergesst Kiew nicht!

Es hat deshalb viel mit Realitätsverweigerung zu tun, wenn die neue slowakische Regierung an Kiew keine Waffen mehr liefern will. Für diese Entscheidung ist Premier Fico auch gewählt worden - denn das war ein Wahlkampfversprechen, was das Ganze noch schlimmer macht. Und ganz gleich, wie groß oder klein der Beitrag der Slowakei in der Ukraine bisher war: Das Signal ist verheerend. So ähnlich wie Ungarn schert ein weiteres Land der EU und ein zweites Nachbarland der Ukraine aus der gemeinsamen Front der EU aus.. Ganz ohne Wirkung auf Europa und auf den Krieg wird das nicht bleiben.