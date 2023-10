Kommentar zur Weltsynode: Fatales Signal

Man sei nicht zusammengekommen, um einen Reformplan voranzubringen, sagte Franziskus. Wie bitte? Franziskus ist das Oberhaupt einer katholischen Kirche, die sich in der größten Glaubenskrise ihrer Geschichte befindet. Alleine in Deutschland sind im vergangenen Jahr 520.000 Menschen aus der Kirche ausgetreten. Ein trauriger Rekord - und ein Beleg dafür, wie rapide der Stellenwert der Kirche in der Gesellschaft sinkt.